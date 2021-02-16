«القابضة للاتصالات» تعلن وصول خدمات الجيل الخامس إلى غدوة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 09:52 صباحا
أحد أبراج الاتصالات. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، التابعة لشركة LPTIC للاتصالات والتكنولوجيا، وصول خدمات الجيل الخامس إلى غدوة في ليبيا.

جاء ذلك في بيان نشرته الشركة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي نوفمبر الماضي، كشف مدير مكتب اتصالات الواحات، فرج علي عثمان، أن شركة «ليبيا للاتصالات» (ltt) انتهت من تركيب المعدات الخاصة بخدمة الجيل الرابع (G4) بمدن أوجلة وجالو وإجخرة، منوها بأنه سيتم توفير أجهزة الإنترنت للعملاء خلال الأيام المقبلة.

وقال عثمان، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن خدمة 4G ستسهم في مضاعفة سرعة الإنترنت، وإن المستخدمين في المنطقة لن يستطيعوا تفعيل الخدمة إلا إذا كانت متاحة، وذلك للحد من المشاكل الموجودة فى ضعف الشبكة.

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