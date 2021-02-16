تسجيل 47 إصابة بفيروس كورونا في سبها و29 حالة شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 09:22 صباحا

 

أعلن المركز الوطنى للأمراض فرع سبها تسجيل 47 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الإثنين، و29 حالة شفاء وثلاث حالات وفاة.

وقال المركز إن المختبر التابع له، سحب أمس الإثنين 159عينة خاصة بفحص فيروس كورونا المستجد، أظهرت نتائج تحاليلها سلبية 112 عينة، وشفاء 29 حالة، فيما تم التأكد من إصابة 47 حالة منها 36 جديدة و11 مخالطة.

وتوزعت حالات الإصابة على سبها بـ31 حالة، منها 21 جديدة و10 مخالطة، والشاطئ تسع حالات، منها ثماني جديدة، فيما سجلت كل من وادي عتبة وتراغن وأوباري وتمنهنت والزيغن وأم الأرانب وسمنو حالة إصابة جديدة لكل منها.

بينما توزعت حالات الوفاة بحالتين في سبها وحالة من أوباري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة صقيع قطبية تضرب الولايات المتحدة
دولى
وليامز: الفرصة سانحة لإجراء الانتخابات إذا كان المجتمع الدولي جاهزا لدعم ...
ليبيا
عكس التيار - المآلات والسيناريوهات داخليا وخارجيا لمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة
فيديو
«أمن طرابلس»: ضبط 4 متهمين في قضايا شروع بالقتل و«هتك عرض» وسرقة بالإكراه
ليبيا
عقيلة صالح: يمكن إجراء الانتخابات المقبلة على أساس الإعلان الدستوري
ليبيا
فوز وتعادل في افتتاح الجولة الثالثة بالدوري الممتاز
رياضة محلية
فرنسا تلوح بالأزمة الليبية بعد مطالب برلمانية برحيل قوتها العسكرية من الساحل
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
إدارة بايدن تفسر أسباب تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا
ليبيا
«خارجية الوفاق» ترد على تسجيل مصور بثه ديوان المحاسبة بشأن مصروفات البعثات ...
ليبيا
الهيئة الأوروبية للصحة: على العالم أن يستعد لفرضية أن فيروس «كورونا» سيبقى بيننا
دولى
الرئاسة التركية: قواتنا ستظل في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري قائما
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة غنية بالبروتين لفقدان الوزن