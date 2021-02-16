تسجيل 47 إصابة بفيروس كورونا في سبها و29 حالة شفاء

أعلن المركز الوطنى للأمراض فرع سبها تسجيل 47 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الإثنين، و29 حالة شفاء وثلاث حالات وفاة.

وقال المركز إن المختبر التابع له، سحب أمس الإثنين 159عينة خاصة بفحص فيروس كورونا المستجد، أظهرت نتائج تحاليلها سلبية 112 عينة، وشفاء 29 حالة، فيما تم التأكد من إصابة 47 حالة منها 36 جديدة و11 مخالطة.

وتوزعت حالات الإصابة على سبها بـ31 حالة، منها 21 جديدة و10 مخالطة، والشاطئ تسع حالات، منها ثماني جديدة، فيما سجلت كل من وادي عتبة وتراغن وأوباري وتمنهنت والزيغن وأم الأرانب وسمنو حالة إصابة جديدة لكل منها.

بينما توزعت حالات الوفاة بحالتين في سبها وحالة من أوباري.