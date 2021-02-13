المنفي يستقبل وفود أعيان ومشايخ القبائل في مقر إقامته بطبرق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 09:56 مساء
المنفي مع وفود أعيان ومشايخ وممثلي المكونات الاجتماعية للقبائل, 13 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي للمنفي)

استقبل رئيس المجلس الرئاسى الليبي الدكتور محمد المنفي، اليوم السبت، بمقر إقامته الموقتة بمدينة طبرق، عدة وفود من أعيان ومشايخ وممثلي المكونات الاجتماعية لقبائل العبيدات والعواقير والمغاربة والعريبات والقبايل .

وهنأت الوفود المنفي، على توليه زمام رئاسة المجلس الرئاسي، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس، بحسب المكتب الإعلامي للمنفي.

بدوره رحب المنفي بالحضور، وشكرهم على جهودهم المبذولة والاستمرار من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي الليبي.

وصباح أمس الجمعة وصل المنفي، إلى طبرق قادمًا من مدينة بنغازي، في ثاني زيارة بعد تسميته الأسبوع الماضي، على ما أفاد مراسل «بوابة الوسط» في المدينة.

ولدى وصوله قاعدة طبرق الجوية، كان في استقبال المنفي، عمداء بلديات طبرق وامساعد وبئر الأشهب، إضافة إلى رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة صقر الجروشي.

وكانت مدينة بنغازي المحطة الأولى في أول زيارة للمنفي إلى ليبيا منذ تسميته، حيث التقى الخميس، ممثل القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وعددًا من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والشخصيات الاجتماعية، بمجرد هبوط طائرته في مطار بنينا قادمة من مطار أثينا.

المنفي مع وفود أعيان ومشايخ وممثلي المكونات الاجتماعية للقبائل, 13 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي للمنفي)
المنفي مع وفود أعيان ومشايخ وممثلي المكونات الاجتماعية للقبائل, 13 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي للمنفي)
المنفي مع وفود أعيان ومشايخ وممثلي المكونات الاجتماعية للقبائل, 13 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي للمنفي)
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