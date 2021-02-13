«الأرصاد» يحذر من تقلبات جوية بداية من الأحد

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من حدوث تقلبات جوية بداية من غد الأحد على مناطق الشمال الغربي مصحوبة بموجة برد ورياح نشطة إلى قوية أحيانا تتجاوز سرعتها 60 كيلومترا في الساعة، ويتخللها سقوط أمطار متفرقة.



وتشمل هذه التقلبات يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين مناطق الشمال الشرقي مع فرصة سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة خصوصا على مناطق الجبل الأخضر، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة مع احتمال بسيط لهطول الثلوج على هذه المناطق.



كما توقع المركز أن يسود طقس مستقر اليوم السبت على غالب المناطق، فيما تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال نسبيا على غالب مناطق الشمال، لتتراوح بين 17 و24 درجة، بينما تميل إلى الدفء على مناطق الوسط والجنوب لتتراوح بين 21 و27 درجة.

جدول بأحوال الطقس على عدد من المدن الليبية ليوم السبت، 13 فبراير 2021. (المركز الوطني للأرصاد)