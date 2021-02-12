5 بلديات بالجنوب تسجل 37 إصابة جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 فبراير 2021, 09:05 صباحا
مركز العزل الصحي بلدية براك الشاطئ، (أرشيفية: صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلن مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في بلديات المنطقة الجنوبية، إضافة إلى شفاء 22 مصابا.

وتسلم المركز 128 عينة أمس الخميس، منها 91 عينة سلبية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتوزعت الإصابات بواقع 22 حالة في سبها، و11 حالة في الشاطئ، وحالتان في سمنو، وحالة واحدة في كل من أوباري وتمنهنت.

وفرض المجلس البلدي سبها إغلاقا جزئيا في المدينة اعتبارا من أمس الخميس وحتى السبت المقبل، من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، لارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة المطرب المصري علي حميدة
ثقافة وفن
3 تعادلات وفوز وحيد في مباريات اليوم بالدوري الليبي
رياضة محلية
بالصور.. الأهلي المصري يحرز برونزية مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه
رياضة عالمية
النويري وحومة يدعوان إلى عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة في مدينة تحددها لجنة ...
ليبيا
ديوان المحاسبة: 5 بعثات دبلوماسية ليبية في دولة واحدة و10 ملايين دينار ارتفاعا ...
ليبيا
«حرس المنشآت» يعلن إنهاء الإضراب في ميناء الحريقة
ليبيا
النجار يطالب بـ«إجراءات سريعة» لاستيراد لقاح «كورونا»
ليبيا
العكاري: مبيعات النقد الأجنبي تجاوزت 3 مليارات دولار خلال 25 يوم عمل بسعر الصرف ...
ليبيا
تقرير أممي: كوريا الشمالية سرقت 300 مليون دولار عبر عمليات قرصنة إلكترونية
دولى
السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر جهود الليبيين على الأصعدة الاقتصادية والأمنية ...
ليبيا
«فرانس برس»: مشاريع بمليارات الدولارات مهملة في ليبيا.. والتطورات السياسية تحيي ...
ليبيا
«صحة الوفاق»: نقل طفلة أصيبت بالشلل خلال «حرب العاصمة» للعلاج في ألمانيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تتخلص من رائحة الفم الكريهة؟