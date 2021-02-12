5 بلديات بالجنوب تسجل 37 إصابة جديدة بـ«كورونا»

مركز العزل الصحي بلدية براك الشاطئ، (أرشيفية: صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلن مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في بلديات المنطقة الجنوبية، إضافة إلى شفاء 22 مصابا.

وتسلم المركز 128 عينة أمس الخميس، منها 91 عينة سلبية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتوزعت الإصابات بواقع 22 حالة في سبها، و11 حالة في الشاطئ، وحالتان في سمنو، وحالة واحدة في كل من أوباري وتمنهنت.

وفرض المجلس البلدي سبها إغلاقا جزئيا في المدينة اعتبارا من أمس الخميس وحتى السبت المقبل، من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، لارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في المدينة.