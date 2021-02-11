«مركزية» المجالس البلدية تعلن استئناف الحكم بإعادة انتخابات «بلدي طرابلس»

ناخبة تدي بصوتها بأحد مراكز الاقتراع في انتخابات المجلس البلدي سواني بن ادم. يوم 7 يناير 2021. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تقديم مذكرة استئناف إلى المحكمة الابتدائية يوم الأحد المقبل، على خلفية الحكم الصادر عن المحكمة الجزئية بخصوص إعادة انتخابات المجلس البلدي طرابلس.



وقال مدير مكتب الإعلام باللجنة نادر الرتيمي: «نحن كلجنة مركزية لا علم لدينا بتفاصيل الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات بلدية طرابلس، والتي تسلمتها المحكمة الجزئية»، لكنه قال «متأكدون أن العملية الانتخابية في هذه البلدية سارت على أحسن ما يرام وبكل نزاهة».

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وأرجع الرتيمي حكم القضاء بإعادة الانتخابات في بعض البلديات إلى «عدم وجود نظم ولوائح وقوانين تتعلق بالعمل الانتخابي»، وقال «يبقى ما يصدر عن المحكمة الابتدائية هو الفيصل في نهاية الأمر».

ويوم الأحد أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز. فيما قررت محكمة طرابلس الجزئية بطلان العملية الانتخابية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز وأمرت بإعادتها.