فوز «قائمة التصحيح» في انتخابات المجلس البلدي طرابلس المركز

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 فبراير 2021, 08:45 مساء
شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأحد، النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز.

وقالت اللجنة: «لكل ذي مصلحة حق الطعن دون رسوم في النتائج المبدئية أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية، الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع، خلال (48) ساعة من تاريخ صدور قرار إعلان النتائج المبدئية»، وفق ما نشرته اللجنة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

فوز «قائمة التصحيح»
ووفق النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز، شارك في الاقتراع، يوم السادس من فبراير الجاري، 6524 ناخبًا، من بين عدد مسجلين يبلغ 33740 ناخبًا.

وفي الفئة العامة، فازت قائمة التصحيح بعدد أصوات صحيحة بلغت 1.545 صوتًا، تلتها قائمة عرجون الفل بعدد أصوات صحيحة بلغت 1.540 صوتًا.

وفي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، فاز محمد عبد الوهاب محمود الضبع، بعدد أصوات صحيحة 1966 صوتًا. أما في فئة المرأة، ففازت سارة عبد الله الأمين النعمي بعدد أصوات صحيحة بلغت 2574 صوتًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المؤرخ الفرنسي ستورا: لست ضد «اعتذار» فرنسا للجزائر عن سنوات الاستعمار
دولى
«الشيوخ الأميركي» يحاكم ترامب بشأن أحداث الكابيتول الثلاثاء
دولى
بابا الفاتيكان يعين أول امرأة في منصب رفيع في مجمع الأساقفة
دولى
كيف تابع الليبيون المرشحين للمناصب الموقتة عبر الشاشة من جنيف؟
ليبيا
تصاعد وباء «كورونا» في 8 مناطق.. تحذيرات رسمية من الجائحة.. و«الموقتة» تلجأ ...
ليبيا
بايرن ميونيخ يصل إلى الدوحة أملا في السداسية التاريخية بعد تعزيز صدارة الدوري
رياضة عالمية
صناعة «السعفيات» تعين الليبيين على مواجهة الأعباء الاقتصادية
ليبيا
وزير الري السوداني: ملء سد النهضة الإثيوبي في يوليو يهدد الأمن القومي
عربى
أبونوارة: سعيد بمباركة زملائي الرياضيين على الترشح لرئاسة اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
الجزائر مستعدة لـ«التعاون الكامل» مع المجلس الرئاسي والحكومة الجديدتين في ليبيا
ليبيا
ننشر نص بيان القيادة العامة بشأن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة
ليبيا
بايدن يعيد رسم التحالفات الأميركية في الشرق الأوسط
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رمال الصحراء تلوّن سماء فرنسا بالأصفر البرتقالي