فوز «قائمة التصحيح» في انتخابات المجلس البلدي طرابلس المركز

شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأحد، النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز.

وقالت اللجنة: «لكل ذي مصلحة حق الطعن دون رسوم في النتائج المبدئية أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية، الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع، خلال (48) ساعة من تاريخ صدور قرار إعلان النتائج المبدئية»، وفق ما نشرته اللجنة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

فوز «قائمة التصحيح»

ووفق النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز، شارك في الاقتراع، يوم السادس من فبراير الجاري، 6524 ناخبًا، من بين عدد مسجلين يبلغ 33740 ناخبًا.

وفي الفئة العامة، فازت قائمة التصحيح بعدد أصوات صحيحة بلغت 1.545 صوتًا، تلتها قائمة عرجون الفل بعدد أصوات صحيحة بلغت 1.540 صوتًا.

وفي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، فاز محمد عبد الوهاب محمود الضبع، بعدد أصوات صحيحة 1966 صوتًا. أما في فئة المرأة، ففازت سارة عبد الله الأمين النعمي بعدد أصوات صحيحة بلغت 2574 صوتًا.