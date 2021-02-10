«الكهرباء» تعلن استرجاع رافعة حديثة بفضل «أبناء الوطن الخيرين»

مقر الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

استرجعت الشركة العامة للكهرباء مساء الثلاثاء، إحدى الآليات المملوكة للشركة والمتمثلة في رافعة شوكية نوع هايستر (48 طنا) حديثة الصنع وباهظة الثمن.

وقالت الشركة في بيان، إنه تم استرجاع الآلة وإعادتها إلى مخازن الشركة «بفضل جهد أبناء الوطن الخيرين وكافة الأجهزة الأمنية بالمناطق»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».

وقدمت الشركة العامة للكهرباء الشكر والتقدير لكل من أسهم في استرجاع الآلة والمحافظة على المال العام.

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وتشهد الشبكة الكهربائية في ليبيا العديد من حالات التعدي والسرقات فيما يتعلق بالكابلات والأسلاك الكهربائية والآلات والمعدات، وهو ما أثر على الشبكة وما يتبع ذلك من طرح للأحمال.