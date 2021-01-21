سرقة 1200 متر أسلاك كهرباء بدائرة توزيع الجفارة

سرقة 1200 متر أسلاك كهرباء بدائرة توزيع الجفارة، 21 يناير 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، سرقة أسلاك ضغط عالٍ على خط الأصفاح المتغذي من محطة «30/11» السواني مسافة 1200 متر.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن السرقة تسببت في فقد التغذية عن 11 محولًا في منطقة الأصفاح داخل نطاق دائرة توزيع السواني بإدارة توزيع الجفارة.

- شركة الكهرباء تعلن إعادة أسلاك كهرباء مسروقة بمسافة 900 متر

وقبل يومين، أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة أسلاك كهرباء مسروقة بمسافة 900 متر. واشتكت الشركة، في عدة بيانات سابقة، من كثرة حوادث السرقة التي تتعرض لها معداتها، محذرة من أن الأمر يؤدي لأضرار بالغة في الشبكة، إضافة إلى انقطاع التيار عن مناطق الاستهلاك.

سرقة 1200 متر أسلاك كهرباء بدائرة توزيع الجفارة، 21 يناير 2021. (شركة الكهرباء)

سرقة 1200 متر أسلاك كهرباء بدائرة توزيع الجفارة، 21 يناير 2021. (شركة الكهرباء)

سرقة 1200 متر أسلاك كهرباء بدائرة توزيع الجفارة، 21 يناير 2021. (شركة الكهرباء)