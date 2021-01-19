شركة الكهرباء تعلن إعادة أسلاك كهرباء مسروقة بمسافة 900 متر

إعادة سلوك مسروقة بدائرة توزيع الكريمية, 19 يناير 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة أسلاك كهرباء مسروقة بمسافة 900 متر.

وقالت الشركة إن دائرة توزيع الكريمية أرجعت أسلاك كهرباء مسروقة بمسافة 900 متر، بحسب بيان للشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبحسب البيان، أرجعت الفرق الفنية بدائرة توزيع الكريمية التابعة لإدارة توزيع طرابلس أسلاكا مسروقة على خط بروين من 30 إنجيلة، الذي تعرض للسرقة أمس الإثنين بمسافة 900 متر.

إعادة سلوك مسروقة بدائرة توزيع الكريمية, 19 يناير 2021. (شركة الكهرباء)

إعادة سلوك مسروقة بدائرة توزيع الكريمية, 19 يناير 2021. (شركة الكهرباء)

إعادة سلوك مسروقة بدائرة توزيع الكريمية, 19 يناير 2021. (شركة الكهرباء)

إعادة سلوك مسروقة بدائرة توزيع الكريمية, 19 يناير 2021. (شركة الكهرباء)