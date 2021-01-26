شركة الكهرباء تعلن وقوع 3 حوادث سرقة لأسلاك الضغط العالي والمنخفض

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 01:32 صباحا
سرقة أسلاك كهربائية. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وقوع 3 عمليات سرقة لمكونات الشبكة الكهربائية يوم الإثنين. 

وقالت الشركة، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «مجموعة خارجة عن القانون سرقت أسلاك ضغط عالي مسافة 900 متر على خط مزرعة الجزائر من 30 النجيلة التابع إلى دائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس».

اقرأ ايضا: شركة الكهرباء: سرقة 2300 متر أسلاك بدائرة توزيع السواني

كما أشارت الشركة إلى «سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 750 متر على خط جفينة من 30 غوط الرمان التابع لدائرة توزيع الحي الصناعي»، وكذلك «سرقة 200 متر أسلاك ضغط منخفض على خط الصبخة بدائرة توزيع كعام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليلة ثانية من أعمال الشغب في هولندا بعد فرض حظر التجول
دولى
الديمقراطيون يسلمون لائحة الاتهام ضد ترامب لـ«الشيوخ» وسط انقسام الجمهوريين
دولى
بايدن يسعى لتعزيز الصناعة الأميركية عبر شعار ترامب المفضل
دولى
أحداث ساخنة متعاقبة في تشيلسي تعصف بلامبارد وترشح توخل لخلافته
رياضة عالمية
لقاح «موديرنا» فعال ضد النسختين المتحورتين من «كوفيد-19 »
دولى
أول صورة لسلالة «كورونا» البريطانية
طب وصحة
ليبيا تواجه الكونغو برازافيل أملا في التأهل لربع نهائي الـ«شان»
رياضة محلية
بوتين ينفي اتهام نافالني له بامتلاك قصر فخم
دولى
أميركا تشهد أكبر قوائم انتظار للحصول على وجبات غذائية مدعومة
دولى
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
حملة أمنية لـ«داخلية الوفاق» تستهدف بسط الأمن في ترهونة
ليبيا
بن تاهية ينفي لـ«بوابة الوسط» صدور حكم قضائي بإلغاء نظام القائمة في الانتخابات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توصية طبية.. ممنوع الكلام في وسائل النقل