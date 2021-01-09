شركة الكهرباء: سرقة 2300 متر أسلاك بدائرة توزيع السواني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 يناير 2021, 07:21 مساء
سرقة أسلاك كهرباء بدائرة توزيع السواني, 9 يناير 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

 أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 2300 متر أسلاك كهرباء بدائرة توزيع السواني .

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن أعمال السرقة والنهب على مكونات الشبكة الكهربائية تتواصل، بل ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، خاصة بمنطقة الأصفاح، مما تسبب في معاناة إضافية للشركة والمواطن.

وبحسب الشركة، قامت مجموعة خارجة على القانون بسرقة أسلاك مسافة 1200 متر ضغط عالٍ على خط اتجاه الأصفاح من محطة 11/30 السواني، مما تسبب في خروج نحو 5 محولات هوائية عن الخدمة ودخول المنطقة في ظلام لساعات طويلة.

وأوضحت الشركة أنه تم أيضًا الاعتداء على خط اتجاه الدعم الإلكتروني، وسرقة أسلاك ضغط عالٍ من محطة الحشان 4 مسافة 600 متر، وخروج محولين هوائيين عن الخدمة بمنطقة غوط أبوساق.

وأشارت إلى سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 500 متر على محول العجيلي المتغذي من خط ضغط عالٍ اتجاه الفاندي، من محطة الفرعية التقنية 2 بمنطقة الكريمية بدائرة توزيع السواني التابعة لإدارة توزيع الجفارة .

سرقة أسلاك كهرباء بدائرة توزيع السواني, 9 يناير 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
سرقة أسلاك كهرباء بدائرة توزيع السواني, 9 يناير 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
سرقة أسلاك كهرباء بدائرة توزيع السواني, 9 يناير 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
سرقة أسلاك كهرباء بدائرة توزيع السواني, 9 يناير 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
سرقة أسلاك كهرباء بدائرة توزيع السواني, 9 يناير 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

15 يناير.. اختبار جديد لظهور الدوري الليبي للنور
رياضة محلية
«كورونا» يساعد ليفربول على استعادة عافيته والثأر من أستون فيلا
رياضة عالمية
«تويتر» يغلق حساب ترامب
دولى
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
رئاسة ترامب تترنح وسط دعوات لاستقالته أو عزله
دولى
داخلية الوفاق: تأمين مقر مركز الدراسات التاريخية بعد تعرضه لتهجم من مجموعة
ليبيا
شخصيات ثقافية ومهتمون بالشأن العام يوجهون «نداء عاجلا» لإنقاذ مركز الدراسات ...
ليبيا
سريلانكا تصر على إحراق جثامين المتوفين بـ«كوفيد-19» ولا سيما المسلمين
دولى
برنامج «فلوسنا» | هل مماطلة من «المركزي» أم أسباب أخرى لتراجع قيمة الدينار
فيديو
تصنيف دولي: جواز السفر الليبي ضمن الـ10 الأسوأ عالميًّا
ليبيا
بالصور: السراج ومعيتيق يكرمان الطالبة الحاصلة على 100% في الثانوية العامة
ليبيا
قرعة وتأجيل.. تعرف على مواجهات أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقنيات للتنفس من أجل نوم هادئ