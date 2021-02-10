مركز مكافحة الأمراض يطلق حملة توعوية بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 01:26 صباحا
من احتفالية انطلاق الحملة التوعوية المجتمعية حول فيروس كورونا بالمنطقة الغربية من مدينة صبراتة 9 فبراير 2021. (فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الثلاثاء انطلاق الحملة التوعوية المجتمعية حول فيروس كورونا بالمنطقة الغربية من مدينة صبراتة بتنظيم وإشراف من المركز.

ومن المقرر أن تشمل ورش عمل حول الدعم النفسي والاجتماعي، وعيادات متنقلة لأخد المسحات العشوائية من المواطنين حسب الرغبة، وتوزيع الملصقات التوعوية والارشادية للحد من تقليل وانتشار فيروس كورونا بين المواطنين ومشاركة عربات الرش والتعقيم.

وعقب افتتاح الحملة في كلية الهندسة من قبل مدير عام المركز د. بدر الدين بشير النجار، وعميد بلدية صبراتة، جرى توقيع اتفاقية تعاون بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجامعة صبراتة تشمل التعاون وتبادل الخبرات واقامة البحوث والمسوحات.

وأجرى النجار زيارة لمركز الفلتره بالمدينة، للتعرف علي آلية سير العمل وإمكانية مساعدة المركز لهم، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه العاملين في مراكز العزل والفلترة.

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