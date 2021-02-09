حل أزمة صندوق الضمان الاجتماعي البطنان وتكليف مدير جديد من خارج بلدية طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 03:17 مساء
المدير الجديد لصندوق الضمان الاجتماعي فرع البطنان مع بوالخطابية ومدير الأمن, (بوابة الوسط)

نجحت مساعي المجلس التسييري لبلدية طبرق في حل مشكلة صندوق الضمان الاجتماعي فرع البطنان، وتكليف مدير جديد من خارج المدينة من قبل إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، لتسيير عمل الصندوق لحين تكليف مدير جديد.

وشهدت بلدية طبرق، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم التسليم والتسلم بين رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، والمدير الجديد محمد أحواس، بحضور مدير أمن طبرق عميد خالد البسطة، ورؤساء الأقسام والوحدات بالصندوق.

وقال بوالخطابية، في كلمة التسليم والتسلم: «نحن نقف على مسافة واحدة من الجميع، وصندوق الضمان الاجتماعي لكافة المواطنين، وليس حكرًا على أحد، ويخدم شريحة كبيرة من أمهاتنا وآبائنا المستفيدين من الخدمات الضمانية، وعلينا جميعًا الالتفاف حول المدير المكلف ليؤدي عمله على الوجه الأمثل».

وأُغلق صندوق الضمان الاجتماعي في شهر أكتوبر الماضي، على خلفية تكليف مدير جديد، إذ حدثت مشكلة قبلية راح ضحيتها أربع ضحايا من أبناء طبرق.

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