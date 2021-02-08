عقيلة صالح يدعو أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة تشاورية في طبرق

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، أعضاء المجلس إلى حضور «جلسة تشاورية» ستعقد بمقر المجلس في مدينة طبرق، الإثنين المقبل 15 فبراير الجاري.

وأوضح عقيلة في دعوته للنواب التي نشرها موقع المجلس على الإنترنت أن الجلسة ستخصص «لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الثقة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها».

واعتبر رئيس مجلس النواب أن الوصول إلى تشكيل المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي وعضوية عبدالله اللافي وموسى الكوني، إلى جانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة «مرحلة مهمة من مراحل الاتفاق السياسي»، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية «سيتم تشكيلها في الموعد المحدد».