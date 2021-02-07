«الأرصاد»: طقس متقلب ورياح مثيرة للأتربة على غالب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 فبراير 2021, 11:10 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس متقلب اليوم الأحد على غالب مناطق ليبيا مع هبوب رياح جنوبية نشطة ومثيرة للأتربة والغبار أحيانا، فيما تسجل درجات الحرارة انخفاضا من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- الطقس غائم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.
- الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار أحيانا، تتحول مساء اليوم إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة، وتصل على أبونجيم إلى 29 درجة، وتسجل انخفاضا من مساء اليوم.

الخليج سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- الطقس غائم جزئيا
- الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها 50 كيلو متر في الساعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، وتتحول مساء الغد إلى جنوبية غربية فشمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة.
- الحرارة تتراوح في درجاتها القصوى بين 20 و26 درجة، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- الطقس قليل الغيوم
- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتحول غدا إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة، وتسجل انخفاضا يوم الغد على غالب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس مشمس إلى قليل الغيوم
- الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية فشمالية شرقية.
- الحرارة القصوى تترواح بين 26 و28 درجة، وتسجل انخفاضا يوم الثلاثاء على غالب المناطق

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