ننشر نص بيان القيادة العامة بشأن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة

الناطق باسم القيادة العامة أحمد المسماري. (أرشيفية الإنترنت)

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة إنها «تبارك وتهنئ» الشعب الليبي بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، كما تقدمت بالتهنئة للشخصيات الوطنية التي تم انتخابها لشغل مهام المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي، ورئيس «الحكومة الوطنية» عبدالحميد دبيبة.

وأشادت القيادة العامة في بيان اليوم، بالجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، «التي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين».

القيادة العامة للقوات المسلحة تعلن موقفها من الانتخابات

وجاء نص بيان القيادة العامة كالتالي:

«بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بشأن تشكيل سلطة سياسية جديدة

القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تبارك وتهنئ الشعب الليبي بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وعلى الجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها السيدة ستيفاني وليامز ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، التي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين.

وفي هذا الإطار فإن القيادة العامة تتقدم بالتهنئة للشخصيات الوطنية التي تم انتخابها لشغل مهام المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي، ورئيس الحكومة الوطنية السيد عبدالحميد ادبيبة، التي يأمل الليبيون قيامها بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/2021م وفقا لما تم الاتفاق عليه، وذلك لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية».