وليامز: حفتر عبر لي شخصيًّا عن دعمه ملتقى جنيف.. وممثلوه قبلوا النتائج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 فبراير 2021, 08:34 مساء
حفتر خلال اجتماعه مع الغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي, 4 يناير 2020. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا إن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر «لديه ممثلون في هذه المباحثات»، في إشارة إلى الملتقى السياسي الليبي في جنيف، مضيفة: «عبر لي شخصيا عن دعمه المباحثات وقبل ممثلوه في القاعة اليوم بنتائج» الاقتراع على السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي في جنيف، مساء الجمعة: «ستكون حكومة الوفاق حكومة تسيير أعمال إلى حين اعتماد السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة خلال 20 يوما»، وقالت: «على مجلس النواب اتخاذ الخطوات اللازمة لاعتماد السلطة الجديدة»، داعية «كل المؤسسات إلى الإيفاء بالمواعيد التي حددتها خارطة الطريق».

وفي وقت سابق الجمعة، انتخب الملتقى السياسي الليبي في جنيف القائمة الثالثة للمرشح لرئاسة الحكومة عبدالحميد محمد دبيبة، لتولي مناصب السلطة الموحدة التنفيذية الموقتة بعدما حازت على 39 صوتا أمام القائمة الرابعة التي ضمت فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.

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