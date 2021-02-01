النمروش يناقش مع السفير البريطاني توسيع حجم التعاون العسكري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 03:55 مساء
اجتماع وزير «دفاع الوفاق» صلاح الدين النمروش، مع السفير البريطاني نيكولاس هوبتون، طرابلس، 1 فبراير 2021 (الوزارة).

ناقش وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، صلاح الدين النمروش، اليوم الإثنين، مع السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، الأوضاع الأمنية في ليبيا وآخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال النمروش سفير المملكة المتحدة على رأس وفد ضم الملحق العسكري عقيد مارك بافن، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأعرب النمروش عن أمله «في أن تقوم المملكة المتحدة بتوسيع حجم التعاون العسكري وخاصة المتعلق بتدريب القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب وكذلك دعم الطب العسكري بمختلف البرامج التدريبية والأجهزة والمعدات».

من جانبه، ثمّن السفير البريطاني دور المؤسسات العسكرية والأمنية في إرساء الأمن والاستقرار في غرب البلاد، مؤكدا حرص بلاده لدعم الأمن و الاستقرار في كافة أرجاء ليبيا، على حد قول البيان.

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