لجنة الـ«10» العسكرية تعقد اجتماعها الثانى في سرت الخميس المقبل

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 29 يناير 2021, 03:23 مساء
أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة أمام مقر اللجنة الدائم بمدينة سرت. مساء الخميس 12 نوفمبر 2020. (البعثة الأممية)

تعقد  لجنة العشرة العسكرية «5+5» اجتماعها الثانى فى مقرها بمدينة سرت، الخميس الموافق 4 فبراير المقبل، على ما أعلنت مصادر إعلامية وأمنية في سرت.

وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط» إن الترتيبات جارية من قبل الأجهزة الأمنية وبلدية سرت للإعداد للاجتماع، وهو الأول بعد انقضاء المهلة التي حددتها اللجنة في اجتماع جنيف لمغادرة القوات الأجنبية من ليبيا.

وانتهت في 23 يناير الجاري المهلة المحددة بـ90 يومًا لرحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، في وقت جددت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشؤون المنبثقة من لجنة المتابعة الدولية بليبيا واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تأكيد «الالتزام الكامل والمستمر بتنفيذ» اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي.

وأصدرت غرفة عمليات تحرير غرب سرت تعميمًا لكل الجهات والقواطع العسكرية بمنع تجوال السيارات العسكرية وسط المدينة، اعتبارا من الأول من شهر فبراير المقبل.

- البعثة الأممية تعلن نتائج الاجتماع الأول للجنة العسكرية «5+5» بمقرها الجديد في سرت
- مع انتهاء مهلة الـ90 يوما.. رئاسة مجموعة العمل المعنية بليبيا تطالب بـ«الخروج الفوري للمرتزقة»

وعقدت لجنة العشرة العسكرية في نوفمبر الماضي، أول اجتماع لها في مقرها الجديد في سرت والثاني داخل ليبيا بعد اجتماع أول في غدامس. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق في مرحلة أولى على فتح الطريق الساحلي، على أن تبدأ المرحلة الثانية مباشرة بعد انتهاء المرحلة الأولى وتتضمن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من منطقة جميع خطوط التماس، وسحبهم إلى بنغازي وطرابلس كخطوة أولى للبدء في عملية مغادرتهم الأراضي الليبية كخطوة تالية.

كما قررت اللجنة اعتماد الترتيبات الأمنية المشتركة، المتعلقة بكامل منطقة خطوط التماس التي تم تحديدها سابقًا، واعتماد الترتيبات الأمنية العاجلة التي تسمح بفتح الطريق الساحلي وتسهيل حركة المرور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في نسخته الـ46.. عجلة الدوري الليبي الممتاز تعود إلى الدوران وسط غياب الكبار
رياضة محلية
«الأدوية الأوروبية» تعلق على وفاة عشرات الأشخاص بعد تلقي لقاح «فايزر»
دولى
الكاظمي يعلن مقتل «نائب الخليفة» في تنظيم «داعش»
عربى
شكوك حول فعالية لقاح «أسترازينيكا» لكبار السن.. ونسخة «كورونا» الجنوب أفريقية ...
دولى
بدء تحقيق خبراء منظمة الصحة بشأن مصدر «كورونا» في ووهان
دولى
نص كلمة المندوب الأميركي أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«رويترز»: غضب في الصومال لإرسال شبان سرا للخدمة العسكرية في إريتريا
عربى
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
مندوب فرنسا: الطريق الساحلي لم يُفتح بعد وهذا أمر غير مقبول
ليبيا
ضواحي الموصل ملاذ لسكان مدينتها القديمة المدمرة
عربى
6 شخصيات تتنافس على كرسي اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
«كيوبس» يكتشف «الرقصة الكونية» لـ5 كواكب خارجية
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة غنية بالبروتين لفقدان الوزن