مع انتهاء مهلة الـ90 يوما.. رئاسة مجموعة العمل المعنية بليبيا تطالب بـ«الخروج الفوري للمرتزقة»

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

جددت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشؤون المنبثقة من لجنة المتابعة الدولية بليبيا واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التأكيد على «الالتزام الكامل والمستمر بتنفيذ» اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي، مع انتهاء المهلة المحددة لرحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع للرئاسة المشتركة، الممثلة في الاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في 20 يناير، حسب بيان للبعثة الأممية، نُشر السبت.

وحثت «القادة السياسيين الليبيين على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع تنفيذ وقف إطلاق النار، وإعطاء الأولوية لفتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلًا عن الإعادة الفورية لجميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة».

وأشادت الرئاسة المشتركة بـ«الإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة حتى الآن، وكذلك بتفاني أعضائها وعملهم الجاد واستمرارهم في العمل على نحو متكاتف دعمًا للشعب الليبي»، مجددة التزامها بتسيير عمل اللجنة من خلال تعزيز التعاون والدعم المستمر للعملية السياسية.

وتقضي أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار الصادر في أكتوبر الماضي، برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يومًا تنتهي، السبت، لكن لم يصدر أي إعلان حتى الآن عن رحيل أو تفكيك هذه القوات.

وفي ديسمبر الماضي، كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن وجود 20 ألفًا من «القوات الأجنبية والمرتزقة» في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكًا «مروعًا» للسيادة الوطنية. كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.

وقالت وليامز، الخميس، إن على القوى الأجنبية سحب القوات والمرتزقة من ليبيا، في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة أن الدول التي تحتفظ بقوات في البلاد «تتحدى سيادة ليبيا».