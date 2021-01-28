أحوال الطقس اليوم: سقوط أمطار غزيرة على غالبية مناطق الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 10:03 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة اليوم الخميس، على غالبية مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تجمع خلايا من السحب الرعدية في سماء تلك المناطق، وقد تسبب الأمطار في جريان المياه ببعض الأودية، مع رياح نشطة على بعض المناطق الساحلية.

رأس أجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
الطقس غائم جزئيا، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة اليوم على بعض مناطق الساحل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و21 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة اليوم، تصحبها خلايا من السحب الرعدية على غالبية مناطق الشمال الشرقي، خصوصا سهل بنغازي والمرج وشحات والبيضاء والقبة والمخيلي والتميمي حتى طبرق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتجاوز سرعتها 50 كيلومتر في الساعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و18 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
الطقس مشمس، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
الطقس مشمس والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرع، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و21 درجة مئوية.

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