بوقادوم يؤكد للسراج استعداد الجزائر للعب دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية

لقاء السراج وبوقادوم في طرابلس. الأربعاء، 27 يناير 2021. (حكومة الوفاق الوطني)

أكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، دعم بلاده الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن إجراء انتخابات في ليبيا يوم 24 ديسمبر المقبل، واستعدادها للعب دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية.

جاء تأكيد بوقادوم خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، بحضور السفير الجزائري لدى ليبيا عبدالقادر حجازي، وعدد من المسؤولين الجزائريين، والمفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد الطاهر سيالة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إن السراج رحب في بداية اللقاء بزيارة الوفد الجزائري إلى طرابلس، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأوضح المكتب الإعلامي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن اللقاء «تناول العلاقات الثنائية، وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على تطوير التعاون المشترك ليشمل مجالات حيوية متعددة».

كما تطرق اللقاء لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير الجزائري دعم بلاده للاتفاق الذي تم التوصل إليه بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وأبدى بوقادوم استعداد بلاده «للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق، ولعب دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية» وفق المكتب الإعلامي.

لقاء السراج ووزير الخارجية الجزائري والوفد المرافق له في طرابلس. الأربعاء، 27 يناير 2021. (حكومة الوفاق الوطني)

لقاء السراج ووزير الخارجية الجزائري والوفد المرافق له في طرابلس. الأربعاء، 27 يناير 2021. (حكومة الوفاق الوطني)

لقاء السراج ووزير الخارجية الجزائري والوفد المرافق له في طرابلس. الأربعاء، 27 يناير 2021. (حكومة الوفاق الوطني)