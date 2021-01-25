نوفا: السراج يزور العاصمة الإيطالية روما

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 08:20 مساء
لقاء سابق بين كونتي والسراج. (أرشيفية: الإنترنت).

نسبت وكالة «نوفا» الإيطالية إلى مصادر ليبية لم تسمها القول إن «رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يتواجد في العاصمة الإيطالية روما». ولم توضح الوكالة الإيطالية جدول أعمال الزيارة.

وفي الثامن من يناير أجرى السراج زيارة «غير معلنة» إلى إيطاليا استمرت يومين، التقى خلالها رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وخلال الزيارة نفسها، بحث رئيس المجلس الرئاسي، مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مستجدات الوضع في ليبيا و«ما تحقق من تقدم في مسارات حل الأزمة الليبية «المسار العسكري - الأمني، والمسارين السياسي والاقتصادي».

وفي روما أيضا، بحث السراج مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز مستجدات الوضع في ليبيا، وسبل المضي قدمًا في المسار السياسي.

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