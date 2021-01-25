بوغدانوف يناقش مع النائب عبدالناصر بن نافع الوضع الراهن في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 08:08 مساء
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف (أرشيفية: الإنترنت)

استقبل الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الإثنين، في موسكو عضو مجلس النواب الليبي عبدالناصر بن نافع.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن بوغدانوف وبن نافع «تبادلا وجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا وما حولها خلال محادثة مفصلة، وتمت الإشارة إلى مهمة التنسيق الفعال للجهود من أجل تعزيز حوار مستقر بين الليبيين بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة في البلاد على أساس أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510».

وأضافت الخارجية الروسية أن اللقاء جرى خلاله أيضا مناقشة «آفاق إقامة تعاون روسي - ليبي على المستوى البرلماني».

وتعددت مؤخرا لقاءات الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف مع أعضاء من مجلس النواب والشخصيات الليبية بالتزامن مع جولات الحوار الجارية برعاية الأمم المتحدة.

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