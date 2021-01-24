تكريم الفائزين بالأولمبياد الوطني للرياضيات والمسابقة العربية للتراث في ليبيا

جانب من تكريم وزارة التعليم بحكومة الوفاق للفائزين بمسابقة الأولمبياد الوطني للرياضيات، 24 يناير 2021 (الوزارة).

أقيم، اليوم الأحد، بمقر ديوان وزارة التعليم بحكومة الوفاق، في طرابلس، احتفالية تكريم الطلبة الثلاثة الأوائل الفائزين بالأولمبياد الوطني للرياضيات، بالإضافة إلى مدرستين من المدارس الليبية المنتسبة لليونسكو الفائزة بجوائز في المسابقة العربية للتراث «لليافعين» 2019.

شمل التكريم، الطلبة الثلاثة الأوائل الفائزين بالأولمبياد الوطني للرياضيات، وهم: جهاد إبراهيم القط (الترتيب الثالث مكرّر)، ومروة علي القبلاوي (الترتيب الثالث)، وحيدر حافظ الشاوش (الترتيب الثاني)، وآلاء عبدالكريم الأشون (الترتيب الأول)، بالإضافة إلى تكريم اللجنة العلمية للأولمبياد الأول للرياضيات التي أشرفت على المراحل المختلفة لإعداد الفريق.

كما تمّ تكريم مدرستين من المدارس الليبية المنتسبة لليونسكو الفائزة بجوائز في المسابقة العربية للتراث «لليافعين» 2019 في مجالات (الرسم - الرقص الفلك آي - التصوير الفوتوغرافي - الفيلم الدعائي)، حيث شاركت في هذه المسابقة مدرستي أم الثوار والتقدم، عن فئتي الرسم والرقص الفلكلوري. وقد فاز بالجائزة التقديرية الطالب عبد الرحيم خليفة الهنشيري، من مدرسة أم الثوار عن فئة الرسم، بالإضافة إلى تكريم الأستاذة نجلاء شوكت التي قامت بتدريب الطلاب على اختيار مواضيع الرسم.

جائزة التراث الثقافي

وفي فئة الرقص الشعبي من المسابقة فازت رقصة «يا عريفتي» بجائزة التراث الثقافي لليافعين «إيكروم» بمشاركة طالبات من مدرسة التقدم وهن: هداية حسن خير الله، ولمار عبدالعاطي قمانة، وإيلاف ياسين تكالة، وشهد شعبان زقلام، وسيرين رضوان أحمد، وضفاف خالد التائب، وجنى خالد التائب، ومرام مراد الهيبلو، وميار مراد الهيبلو.

وحضر التكريم الذي أقيم بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يُحتفل به في 24 يناير من كل عام، وزير التعليم المكلف رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم محمد عماري زايد، ووكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عبدالمنعم أبولائحة، وعدد من رؤساء الهيئات ومديري المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب.