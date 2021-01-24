انتشال جثة مجهولة من منطقة 51 جنوب بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 24 يناير 2021, 04:08 مساء
الفريق التابع لجمعية السلام في بني وليد أثناء انتشال الجثة من منطقة 51 جنوب بني وليد. (الإنترنت)

انتشل فريق متطوعين، تابع لجمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، أمس السبت، جثة مجهولة الهوية عُـثر عليها بمنطقة 51 عند المدخل الجنوبي للمدينة.

وقال عضو جمعية السلام للإغاثة في بني وليد، هيثم بن لامة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن مكتب انتشال الجثث التابع للجمعية انتشل الجثة بحضور مسؤولين من مديرية الأمن والنيابة العامة، بعد تلقيه بلاغًا عنها من أحد المواطنين.

وأوضح بن لامة أن الجثة جرى نقلها وتسليمها إلى مستشفى بني وليد العام، الذي قام بحفظها في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة بالمستشفى، موضحًا أن الجثة تعود لمهاجرين غير شرعيين من إحدى الجنسيات الأفريقية.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، الذي يمر وسط بني وليد، ويسلكه المهربون وتجار البشر.

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