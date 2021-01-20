طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة والزاوية المركز

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 02:07 مساء
فصل بلازما من دماء متعافى في أحد المعامل، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، منها 243 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ67 حالة، ثم الزاوية المركز بـ46 حالة، و38 حالة في زليتن، و20 حالة في الزاوية الغرب، و18 حالة في صبراتة، و16 حالة في كل من الشاطئ والماية، و15 حالة في الزهراء، و14 حالة في وادي عتبة، و13 حالة في كل من العجيلات وجنزور، و11 حالة في كل من غريان وبني وليد وسبها، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

إضافة إلى 9 حالات في كل من الزنتان والجفرة والغريفة ونالوت، و6 حالات في كل من يفرن والرحيبات وتراغن، و4 حالات في العامرية والجميل والقره بوللي، و3 حالات في كل من المعمورة وقصر بن غشير والسائح وبنغازي وقصر الأخيار وصرمان، وحالتين في كل من سواني بن آدم والخمس والرياينة والسبيعة والمنشية الجميل والبوانيس وأجدابيا ورقدالين والزاوية الجنوب، وحالة واحدة في كل من ظاهر الجبل والقطرون وبنت بيه ودرج وككلة.

وتماثل للشفاء 868 مصابا، بينهم 721 حالة في طرابلس، وحالتان في كل من أجدابيا وغريان، و22 حالة في الجفرة، و7 حالات في السبيعة، و27 حالة في سبها، و20 حالة في صبراتة، و34 حالة في مصراتة، و9 حالات في الزنتان، و24 حالة في الزاوية المركز.

في حين توفي 15 آخرون، منهم 8 حالات في طرابلس، وحالة في كل من صبراتة وسوق الخميس امسيحل ودرج والجفرة وككلة والزهراء وزليتن.

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