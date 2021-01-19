تركيا ترحب بتعيين يان كوبيش ممثلا للبعثة الأممية في ليبيا

مقر وزارة الخارجية التركية. (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت تركيا من خلال وزارة خارجيتها بتعيين يان كوبيش ، وزير خارجية سلوفاكيا السابق، ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مؤكدة أنها ستدعم جهوده للتوصل إلى حل سياسي في البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم، أن كوبيش، الذي عمل مؤخرا كمنسق للأمم المتحدة في لبنان، وتولى أيضا «مهام حساسة ومهمة» في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، «سيساهم بشكل كبير في جهود المصالحة الوطنية من أجل إرساء سلام واستقرار دائمين في ليبيا في ضوء تجاربه وخبراته».

وتمنت الوزارة التوفيق والنجاح لـ«يان كوبيش»، في مهمته الجديدة، كما وجهت الشكر للممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، على جهودها خلال الفترة الماضية.

الأمم المتحدة تعلن رسميا تعيين السلوفاكي يان كوبيش رئيسا لبعثتها في ليبيا

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الإثنين، تعيين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا خاصا له إلى ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة هناك.

وأبدى الأمين العام امتنانه للقيادة الفائقة التي أظهرتها القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني وليامز في دفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام، وفق بيان نشرته المنظمة الأممية عبر موقعها على شبكة الإنترنت.