الأمم المتحدة تعلن رسميا تعيين السلوفاكي يان كوبيش رئيسا لبعثتها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 09:24 مساء
المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيش (الأمم المتحدة).

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الإثنين، تعيين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا خاصا له إلى ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة هناك.

وأبدى الأمين العام امتنانه للقيادة الفائقة التي أظهرتها القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني وليامز في دفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام، وفق بيان نشرته المنظمة الأممية عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

خبرة ممتدة
كوبيش، وهو المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منذ العام 2019، يتمتع بخبرة ممتدة لسنوات عديدة في مجال الدبلوماسية والسياسات الأمنية الخارجية والعلاقات الاقتصادية الدولية على الصعيد العالمي وفي وطنه سلوفاكيا، بحسب البيان نفسه.

وسيتولى كوبيش مهام منصبه بدءا من شهر فبراير 2021.

عمل كوبيش من قبل ممثلا خاصا للأمين العام ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق بين عامي 2015 و2018، ورئيسا للبعثة الأممية في أفغانستان بين 2011 و2015، والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأوروبا (2009-2011)، كما كان وزيرا لخارجية سلوفاكيا بين عامي 2006 و2009.

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