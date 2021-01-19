إصابة جديدة بـ«كورونا» في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 11:03 صباحا
عنصران طبيان يعدان نتائج تحاليل الكشف عن فيروس «كورونا المستجد» في البيضاء. (مركز الرصد الأولي البيضاء)

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة، التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى ثلاث حالات اشتباه.

واستقبل المركز أمس الإثنين 72 مترددًا موزعين بواقع 48 من داخل مدينة البيضاء بين مسافرين وزائرين للكشف الطبي، و24 من خارج المدينة، حسب نشرة المركز اليومية المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى إرسال عدد من المسحات الأنفية للكشف عن فيروس «كورونا» إلى مختبرات ومعامل التحاليل، وفي انتظار نتائجها.

يذكر أن العاملين في المركز أصدروا أمس بيانا، اشتكوا فيه عدم صرف المكافآت لهم، مثلما حدث مع زملائهم في البلديات المجاورة، ملوحين بإمكانية تعليقهم العمل.

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