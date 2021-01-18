انتخاب عميدي الزاوية الغرب والرجبان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 04:45 مساء
رئيس اللجنة المركزية مع عميد بلدية الرجبان الجديد. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

استكملت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الإثنين، عملية انتخاب عميد المجلس البلدي في كل من بلدية الزاوية الغرب وبلدية الرجبان غرب البلاد.

وأكدت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» تسمية عثمان امحمد عبدالشعباني عميداً لبلدية الرجبان، وعبدالكريم الأبح عميداً لبلدية الزاوية الغرب.

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وأجريت انتخابات المجلس البلدي الزاوية الغرب والرجبان في 21 ديسمبر 2020، وأعلنت نتائجها النهائية في 31 ديسمبر.

رئيس اللجنة المركزية مع عميد وأعضاء المجلس البلدي الرجبان الجديد. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)
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