إعلان النتائج المبدئية للانتخابات البلدية في تاجوراء وصبراتة غدا الإثنين

قالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إنها ستعلن غداً، الإثنين، 18 يناير 2021، النتائج المبدئية لكل من تاجوراء وصبراتة.
وأضافت أنه من المقرر كذلك، أن يشهد اليوم نفسه، انتخاب عميدي بلديتي الزاوية الغرب، والرجبان.
جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته اللجنة عبر موقعها على شبكة الإنترنت.
ووفق موقع اللجنة، فإنها تختص بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات الخاصة بالمجالس البلدية والتحضير لها بما يضمن نزاهتها وحريتها، وعلى الأخص تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها ومراقبتها، وتسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وتحديد شروط وضوابط القيد فيها، وتحديد نماذج قبول طلبات الترشيح وتسجيل المرشحين، وتحديد مراكز الاقتراع، وإعداد وتنفيذ عمليات الاقتراع والفرز، واعتماد وإعلان نتائج الانتخابات المحلية، وإصدار بطاقات اعتماد المراقبين على الانتخابات والوكلاء والإعلاميين وتسهيل عملهم، وتحديد مواعيد الانتخابات المحلية، ووضع الميزانية التقديرية اللازمة لعملية الانتخابات وعرضها على وزير الحكم المحلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها، وإصدار القرارات المتعلقة بالمسائل الفنية المنظمة للعملية الانتخابية».