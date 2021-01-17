إعلان النتائج المبدئية للانتخابات البلدية في تاجوراء وصبراتة غدا الإثنين

تجهيزات لمؤتمر سابق للجنة المركزية للانتخابات البلدية (أرشيفية: الإنترنت).

قالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إنها ستعلن غداً، الإثنين، 18 يناير 2021، النتائج المبدئية لكل من تاجوراء وصبراتة.

وأضافت أنه من المقرر كذلك، أن يشهد اليوم نفسه، انتخاب عميدي بلديتي الزاوية الغرب، والرجبان.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته اللجنة عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

ووفق موقع اللجنة، فإنها تختص بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات الخاصة بالمجالس البلدية والتحضير لها بما يضمن نزاهتها وحريتها، وعلى الأخص تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها ومراقبتها، وتسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وتحديد شروط وضوابط القيد فيها، وتحديد نماذج قبول طلبات الترشيح وتسجيل المرشحين، وتحديد مراكز الاقتراع، وإعداد وتنفيذ عمليات الاقتراع والفرز، واعتماد وإعلان نتائج الانتخابات المحلية، وإصدار بطاقات اعتماد المراقبين على الانتخابات والوكلاء والإعلاميين وتسهيل عملهم، وتحديد مواعيد الانتخابات المحلية، ووضع الميزانية التقديرية اللازمة لعملية الانتخابات وعرضها على وزير الحكم المحلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها، وإصدار القرارات المتعلقة بالمسائل الفنية المنظمة للعملية الانتخابية».