البعثة الأممية تشيد بالانتخابات البلدية في الزاوية الغربية والرجبان

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (صفحة البعثة على فيسبوك)

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أهالي الرجبان والزاوية الغربية على إجراء انتخابات المجالس البلدية بطريقة «سلمية وديمقراطية» في 21 ديسمبر الجاري.

وحيت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، ما وصفته بـ«المسؤولية المدنية» التي تحلى بها المواطنون، قائلة إنهم «مارسوا حقهم في التصويت وأظهروا عزمهم على تحقيق الديمقراطية وإيجاد مؤسسات منتخبة»، حسب بيان منشور على صفحة البعثة الأممية بموقع «فيسبوك».

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وحثت وليامز «جميع الناخبين على المشاركة بفاعلية في الانتخابات البلدية المقبلة، ولا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة»، كما دعت «جميع الأطراف المسؤولة في غرب وشرق ليبيا على الشروع في مناقشات فورية حول طريقة عمل تضمن التعاون بين اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية واللجنة الموازية في الشرق بغية التمكن من تنظيم الانتخابات المحلية في عموم البلاد في إطار مؤسسة موحدة، بالاستفادة من الكفاءات الفنية والخبرة التي تتمتع بها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية».

إلى ذلك نوهت البعثة بـ«الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإجراء هذه الانتخابات في ظل تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19)، وتطبيق التدابير الاحترازية في حماية الناخبين وموظفي مراكز الاقتراع والأطراف المعنية بالانتخابات».