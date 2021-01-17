الأوضاع في ليبيا موضوع مشاورات تشادية - سودانية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 17 يناير 2021, 10:48 مساء
رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي. (أرشيفية: الإنترنت)

استحوذ ملف الأوضاع في ليبيا وأفريقيا الوسطى على المباحثات بين رئيس تشاد إدريس ديبي، ورئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان حميدتي، الذي اختتم زيارة له إلى نجامينا.

وأنهى حميدتي زيارة رسمية إلى تشاد، الأحد، رافقه خلالها وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد.

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف، في تصريح صحفي، إن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، أطلع الرئيس التشادي على سير تنفيذ اتفاق السلام المبرم مع حركات الكفاح المسلح. وأضاف أن اللقاء بحث الأوضاع في أفريقيا الوسطى وليبيا.

بدوره، قال حميدتي في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي إنه بحث خلال زيارته التي وصفها بالناجحة مع الرئيس ديبي عددًا من الموضوعات الثنائية إلى جانب قضايا الإقليم.

يشار إلى أن الوضع الهش في الجنوب الليبي، الذي يصعب التحكم فيه، جعل قادة الفصائل السودانية والتشادية المعارضة يتنقلون إلى المنطقة بسهولة ولديهم معسكرات ومخيمات خاصة بهم خارج سطوة الدولة، فيما سهلت الحدود الطويلة غير المراقبة في كثير من المواقع تسلل المهاجرين والعناصر المسلحة وتهريب الوقود والمرتزقة من تشاد والسودان الذين غذوا الصراع على مدى عشر سنوات.

وفي يونيو 2018 وقعت كل من ليبيا والنيجر والسودان وتشاد اتفاقًا حول تعزيز التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة، لكن التطورات الحاصلة في كل دولة عرقلت تنفيذه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اعتقال عشرات الشبان في تونس بعد اندلاع مواجهات مع الشرطة ليلا
دولى
ترامب وعائلته يحددون وجهتهم بعد مغادرة واشنطن
دولى
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: قريبا صندوق تكافل اجتماعي وإذاعة.. ويوسف في طرابلس ...
رياضة محلية
لأول مرة.. فريق نيبالي ينجح في تسلق «الجبل المتوحش» شتاءً
منوعات
لايبزيغ يفرط بصدارة الدوري الألماني
رياضة عالمية
«أمن بنغازي» تطلق حمة لإزالة تعتيم السيارات: من بداخلها «قاتل» أو «هارب من ...
ليبيا
«رويترز»: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة وشبان في 6 مدن تونسية على الأقل
عربى
يتسلم تركة «ملغمة» من ويليامز.. ملفات «طارئة» أمام السلوفاكي يان كوبيتش في ليبيا
ليبيا
للتصدي للجائحة وتدهور الاقتصاد.. بايدن يوقع 12 أمرا تنفيذيا يوم تنصيبه
دولى
توقيف مسلّح مدجّج بالذخيرة في محيط «الكابيتول» بواشنطن
دولى
«إير وورز» البريطانية تنشر خرائط لـ5479 غارة جوية تعرضت لها ليبيا منذ 2012
ليبيا
عشرة آلاف متظاهر ضد الكمامات وتدابير «كورونا» في النمسا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» نزلة برد عادية.. علماء يرسمون مستقبل الفيروس التاجي