شكاوى في بنغازي من ارتفاع سعر الخبز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 08:57 صباحا
مخبز، (أرشيفية: الإنترنت)

تقدم عدد من المواطنين بشكاوى من ارتفاع سعر الخبز، حسب ما رصدته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، مشيرة إلى معاناتهم مع «أزمة نقص السيولة النقدية، وتأخر في صرف الرواتب».

وقال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، النقيب إبراهيم الطلحي، إنهم تلقوا عدة شكاوى من المواطنين في هذا الخصوص، لكنهم جهاز رقابي، وليس من اختصاصهم وضع أو تغيير أي تسعيرة، التي تختص بتحديدها مراقبة الاقتصاد بمدينة بنغازي.

وتابع، أنهم خاطبوا عدة جهات مسؤولة عن هذه التجاوزات، معقا أن عملهم «مقتصر على مراقبة نظافة المخابز والإجراءات القانونية والترخيص والإجراءات الصحية للعمال والتحقق من صلاحية المواد المستخدمة والمنتهية الصلاحية، إلى حين يأتي الرد من الجهات المسؤولة، وعليه سيقوم جهاز الحرس البلدي بالتحرك وفقا للقوانين واللوائح المنصوص عليها».

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وأكمل الطلحي أن «ارتفاع سعر الدقيق والخبر والسلع التموينية في هذه الفترة بالتحديد سيكون من ضمن آثاره عجز فئة كبيرة من المواطنين عن توفير لقمة عيش لعائلاتهم»، داعيا الجهات المسؤولة إلى التدخل الفوري.

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