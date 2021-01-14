بعثة الاتحاد الأوروبي تعلق على اجتماعات «استشارية» ملتقى الحوار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 02:21 صباحا
شعار بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (الإنترنت).

عبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه أنطونيو ساباديل عن الدعم الكامل لاجتماعات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي التي انطلقت في وقت سابق الأربعاء في قصر الأمم المتحدة في جنيف.

وقال ساباديل في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «نعبر عن دعمنا الكامل لهذا الاجتماع المهم ولليبيين الذين يعملون لإيجاد حلول للمضي قدمًا». وأضاف «ليبيا بحاجة إلى مؤسسات متجددة وموحدة يمكنها أن تقود البلاد إلى الانتخابات». 

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي حتى السبت المقبل، بهدف مناقشة المقترحات حول آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية.

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وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الرغبة في «حل ليبي المنشأ لا يفرض من الخارج»، مشددة على عدم قبولها أن يكون لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «دور في تسمية السلطة كما يروج البعض».

وقالت لوليامز في افتتاح اجتماعات اللجنة الاستشارية للملتقى  «هذا قرار ليبي. حل ليبي - ليبي، حل ليبي خالص»، ودعت أعضاء اللجنة الاستشارية إلى التوصل إلى «توصيات خلاقة نعود بها إلى الملتقى ليتم التوافق عليها هناك»، مؤكدة أن الملتقى هو «صاحب الحق الأصيل في الوصول بالعملية السياسية إلى غرضها».

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