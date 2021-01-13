وليامز تنفي تشكيل ملتقى الحوار السياسي «لجنة تسويات»

وليامز خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي بقصر الأمم المتحدة بجنيف، 13 يناير 2021. (البعثة الأممية)

نفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الأربعاء، ما يشاع و«يروج له البعض» بشأن إنشاء ملتقى الحوار السياسي الليبي «لجنة تسويات»، مؤكدة ذلك « لايمت للأمم المتحدة بصلة».

جاء ذلك خلال كلمة لوليامز في افتتاح اجتماعات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي في قصر الأمم المتحدة في جنيف، والتي من المقرر ان تستمر حتى السبت المقبل، بهدف مناقشة المقترحات حول آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية.

- عضو بملتقى الحوار: 3 لجان انبثقت عن الملتقى ليس بينها لجنة التسويات أو التوافقات

وأوضحت وليامز أن ملتقى الحوار السياسي أنشأ ثلاث لجان فقط، وهي «لجنة الصياغة وتم تشكيلها خلال اجتماعات تونس، واللجنة القانونية التي تجتمع الآن من خلال الاتصال المرئي، واللجنة الاستشارية».

وفي وقت سابق اليوم، أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن هناك ثلاث لجان انبثقت عن الملتقى ليس بينها لجنة باسم «التسويات أو التوافقات».