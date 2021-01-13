عضو بملتقى الحوار: 3 لجان انبثقت عن الملتقى ليس بينها لجنة التسويات أو التوافقات

اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي بقصر الأمم المتحدة في جنيف، 13 يناير 2021، (البعثة الأممية)

قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، الأربعاء، إن هناك ثلاث لجان انبثقت عن الملتقى ليس بينها لجنة باسم «التسويات أو التوافقات».

وأوضح الشركسي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن اللجان المنبثقة عن ملتقى الحوار هي «لجنة الصياغة، اللجنة القانونية واللجنة الاستشارية» التي تتكون من 18 عضوًا وتكون وظيفتها «استشارية فقط»، مؤكدا أنه «لا يوجد أي لجنة باسم لجنة التسويات أو التوافقات».

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وصباح اليوم، انطلقت اجتماعات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي في قصر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، ومن المقرر أن تستمر حتى السبت المقبل، لمناقشة المقترحات حول آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية.

وهذه المرة الأولى التي تعقد اللجنة الاستشارية اجتماعات مباشرة، منذ إعلان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، تأسيسها في الثالث من يناير الجاري. وسبق المشاورات الحالية اجتماعان للجنة في الرابع والسادس من يناير.