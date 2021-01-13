صنع الله: مساعٍ لحلحلة مشكلة تأخر سداد رواتب أفراد حرس المنشآت النفطية

صنع الله خلال اجتماع مع مسؤولي شركة «أجوكو»، 13 يناير 2021. (مؤسسة النفط)

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، الأربعاء، أن المؤسسة الوطنية للنفط «تواصلت ولا زالت تتواصل مع كل الجهات المعنية بالدولة الليبية لحلحلة» مشكلة تأخر سداد رواتب أفراد حرس المنشآت النفطية بميناء «الحريقة».



جاء ذلك خلال اجتماع صنع الله مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» فضل الله احتيته، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، حيث بحث معًا خطط مؤسسة النفط الاستراتيجية للعام 2021، حسب بيان منشور على صفحة مؤسسة النفط بموقع «فيسبوك».

- أفراد من حرس المنشآت النفطية بطبرق يمنعون ناقلة من دخول ميناء الحريقة



وتطرق الاجتماع إلى الميزانيات والموارد المالية اللازمة لتنفيذ وإنجاز بعض مشاريع شركة «أجوكو» للتقليل من عمليات حرق الغاز والوصول إلى أقل معدلات الحرق بجميع الحقول خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى الاهتمام بالبرامج البيئية.



وتناول الاجتماع كذلك، زيادة الإنتاج في العام الجاري، والموارد المالية المطلوبة لتفعيل إنتاجية الآبار المغلقة بحقلي «السرير» و«مسلة»، وإدخال تقنية حديثة للكشف على خطوط نقل النفط الخام، وذلك في إطار خطط المؤسسة المستقبلية، حسب البيان.

وفي الخامس من يناير، منع أفراد من جهاز حرس المنشآت النفطية بطبرق، ناقلة من دخول ميناء «الحريقة» النفطي بطبرق، اعتراضا على عدم دفع رواتبهم المتأخرة منذ سنة تقريبًا.

صنع الله خلال اجتماع مع مسؤولي شركة «أجوكو»، 13 يناير 2021. (مؤسسة النفط)

صنع الله خلال اجتماع مع مسؤولي شركة «أجوكو»، 13 يناير 2021. (مؤسسة النفط)