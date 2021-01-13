ترحيل 5 سجناء مصريين من طرابلس إلى بلادهم

السجناء المصريين أثناء إنهاء إجراءات ترحيلهم من طرابلس. (الشرطة القضائية)

أعلن جهاز الشرطة القضائية، اليوم الأربعاء، ترحيل خمسة سجناء مصريين إلى بلادهم محكومين بالإبعاد عن ليبيا، كانوا يقضون مدة حبسهم بالسجن الرئيسي (ب) في طرابلس.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أن إجراءات ترحيل السجناء المصريين شملت قبل ترحيلها إجراء التحاليل والكشوفات الخاصة بجائحة كورونا قبل ترحيلهم عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي.

وأشاد الجهاز بإدارة السجن الرئيسي (ب) بقيادة مدير السجن الرائد أنيس البركي واللجنة الكلفة بالترحيل والإبعاد وعناصر الشرطة القضائية الذين قاموا بنقل السجناء إلى المطار قبل ترحيلهم.

- ترحيل 8 سجناء مصريين من سجن عين زارة الرئيسي إلى بلادهم

وكان جهاز الشرطة القضائية أعلن أمس الثلاثاء ترحيل ثمانية سجناء مصريين محكومين بالإبعاد خارج الأراضي الليبية إلى بلادهم، مشيرا إلى أنهم كانوا محبوسين بسجن عين زارة الرئيس.

السجناء المصريين أثناء إنهاء إجراءات ترحيلهم من طرابلس. (الشرطة القضائية)

السجناء المصريين أثناء إنهاء إجراءات ترحيلهم من طرابلس. (الشرطة القضائية)

السجناء المصريين أثناء إنهاء إجراءات ترحيلهم من طرابلس. (الشرطة القضائية)