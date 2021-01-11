ترحيل 8 سجناء مصريين من سجن عين زارة الرئيسي إلى بلادهم

السجناء المصريين قبل نقلهم من سجن عين زارة إلى مطار معيتيقة لترحيلهم إلى بلادهم. (الشرطة القضائية)

أعلن جهاز الشرطة القضائية، اليوم الإثنين، ترحيل ثمانية سجناء مصريين محكومين بالإبعاد خارج الأراضي الليبية إلى بلادهم، مشيرا إلى أنهم كانوا محبوسين بسجن عين زارة الرئيس.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أن إدارة سجن عين زارة الرئيس أشرفت على ترحيل السجناء المصريين وبتنسيق مباشر من عضو الشرطة القضائية م- ض طه الحامي المكلف بشؤون الترحيل.

وأشار الجهاز إلى أن السجناء المصريين جرى ترحيلهم عبر مطار معيتيقة الدولي، منوها إلى أنه سيجري «خلال الأيام القادمة ترحيل كافة النزلاء المصريين المستهدفين بالإبعاد»، مشيدا بأعضاء مؤسسة عين زارة والقنصلية المصرية على تعاونهم المستمر مع جهاز الشرطة القضائية.

الحافلة التي نقلت السجناء المصريين من سجن عين زارة إلى مطار معيتيقة لترحيلهم إلى بلادهم. (الشرطة القضائية)