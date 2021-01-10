البعثة الأممية: أعضاء اللجنة القانونية قدموا مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 08:01 مساء
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (صفحة البعثة على فيسبوك)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن اللجنة القانونية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي الليبي عقدت اليوم الأحد جلسة افتراضية، قدم خلالها «أعضاء اللجنة مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات الوطنية بعد 348 يومًا».

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر حسابها على موقع «تويتر»، أن أعضاء اللجنة القانونية «توافقوا على عقد جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع للوصول إلى التوافق على مقترح/ مقترحات».

وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة ثانية «بالحوار البناء للجنة القانونية»، مشددة «على أهمية المضي قدمًا نحو التوافق على مقترحات محددة لعرضها على ملتقى الحوار السياسي الليبي».

- مطالبة إلى اللجنة القانونية بملتقى الحوار لإعادة العمل بدستور الاستقلال
- وليامز تدشن اللجنة القانونية لـ«الملتقى»: «تقدم إيجابي في المسار السياسي»

وتشكلت اللجنة القانونية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي الليبي في 17 ديسمبر 2020، وتضم 18 عضوًا من أعضاء الملتقى بحسب ما أعلنته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز.

وتهدف اللجنة القانونية إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المساعدة، ومن بينها مقترحات الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية، كما تختص بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نائب ترامب سيحضر مراسم تنصيب بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة
دولى
فضيحة تهز سمعة رئيس وزراء الجزائر الأسبق
عربى
انتقادات لـ«واتساب» بعد التعديلات الأخيرة
علوم وتكنولوجيا
ريال مدريد يرفض هدية سوء الأحوال الجوية في ليلة استفاقة ميسي
رياضة عالمية
بيرلو: كورونا؟ هناك مشاكل أخرى تواجه يوفنتوس
رياضة عالمية
ترامب يواجه احتمال إطلاق إجراءات عزله للمرة الثانية
دولى
وفاة مدرب الأجيال يوسف الشوشان في حادث سير
رياضة محلية
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
الرياضة الليبية تودع الحارس الهداف محمد لاغا
رياضة محلية
«تويتر» يغلق حساب ترامب
دولى
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
رئاسة ترامب تترنح وسط دعوات لاستقالته أو عزله
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاقتصاد الليبي في العام 2021: توقعات بتزايد البطالة وارتفاع فواتير الاستيراد والتضخم