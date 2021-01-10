توضيح سبب الإظلام التام في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 01:26 مساء
أعمدة كهرباء. (الإنترنت)

نقلت بلدية سرت تصريحات لرئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء «إدارة الوسطى - سرت» يوضح فيها أسباب حدوث إظلام في المدينة امتد لنحو 24 ساعة، من مساء الجمعة إلى مساء السبت. 

وقال المهندس رمضان أبوشوفة في التصريحات المنشورة اليوم الأحد إن ما تعرضت له منطقة سرت ودخولها في إظلام تام تواصل 23 ساعة سببه حدوث عطل فني مفاجئ فى خط البريقة باتجاه سرت.

وأوضح أن موقع العطل كان عند النقطة 70 كيلو متر غرب البريقة، مشيرا إلى أن خط رأس لانوف - سرت عاطل منذ أسبوعين ولم يتم الإبلاغ عنه، كما لم تتم صيانته، مما أدى إلى وقوع ودخول منطقة سرت فى إظلام تام منذ مساء الجمعة إلى مساء السبت.

وأضاف أبوشوفة: «المنطقة من رأس لانوف شرقا وحتى منطقة الثلاثين غربا ظلت دون كهرباء منذ 23 ساعة متواصلة».

ولفت إلى أن فرق الصيانة من مهندسين وفنيين بشركة كهرباء أجدابيا وبالتنسيق مع الهئية العامة للكهرباء بنغازي ودائرة الخطوط بسرت تمكنوا من صيانة وإصلاح خط البريقة - سرت، وكذلك خط رأس لانوف - سرت وإرجاع التيار الكهربائي بالكامل للمنطقة التي شهدت إظلاما دامسا، منبها بأن المنطقة تتغذى حاليا بقرابة 90 ميغاوات.

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