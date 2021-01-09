استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 يناير 2021, 12:22 مساء

استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت، لتسجل العملة الأميركية 5.18 دينار، وهو السعر ذاته المسجل في ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

كما حافظت العملتان البريطانية والأوروبية على أسعار الصرف ذاتها بواقع 6.92 دينار للجنيه الاسترليني، و6.35 دينار لليورو، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق الموازية، التي لا تزال نشطة برغم تطبيق سعر موحد للصرف من قبل مصرف ليبيا المركزي بداية من 3 يناير الجاري.

في الوقت ذاته، بقيت الليرة التركية والدينار التونسي عند أسعارهما المسجلة في ختام تعاملات الخميس، فسجلت الليرة 0.71 دينار، والدينار التونسي 1.93 دينار ليبي.

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