سيالة: نتمنى أن تنعكس المصالحة الخليجية إيجابيا على جهود السلام في ليبيا

وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، (أرشيفية: الإنترنت)

رحب وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة بمخرجات قمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي شهدت توقيع اتفاق المصالحة الخليجية، متمنيا أن يكون لهذا الحدث الأثر الإيجابي على مختلف جهود ومسارات السلام في ليبيا.

ولفت إلى ما سيحققه الأمر من «أمن واستقرار دول المنطقة، ويسهم في وحدة الصف الخليجي، وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك»، حسب بيان نشره الناطق باسم الوزارة محمد القبلاوي، على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الأربعاء.

السراج عن المصالحة الخليجية: نأمل أن تساهم بإنهاء جميع التدخلات السلبية في ليبيا

تفاصيل البيان الختامي لـ«قمة العلا» الخليجية في السعودية

كما أشاد بما تضمنه البيان الختامي للقمة الخليجية، التي انعقدت أمس الثلاثاء في محافظة العلا بالسعودية، حول الوضع في ليبيا والتأكيد على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية.

وثمن دور وجهود دولة الكويت، مثنيا على قيادات السعودية وقطر التي أسهمت في التوصل إلى رأب صدع البيت الخليجي الواحد.