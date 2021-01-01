وصول رواتب موظفي القطاع الصحي بني وليد للمصارف التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 يناير 2021, 03:20 مساء
مستشفى بني وليد العام. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس القسم المالي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد أ.مصباح المهدي الفطماني، أن مرتبات موظفي القطاع الصحي عن شهر نوفمبر دخلت جميع المصارف التجارية بالمدينة.

وأوضح المهدي، أن المرتبات دخلت المصارف نهاية دوام أمس الخميس، وفق بيان المكتب الاعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد اليوم.

ورشة عمل حول الآثار السلبية وطرق مواجهة «كورونا» في بني وليد

وأمس الخميس، أقيم بكلية التقنية الإلكترونية في بني وليد، ورشة عمل حول «الآثار السلبية لجائحة كورنا وطرق مواجهتها»، برعاية المجلس البلدي بني وليد.

وأوضح مدير مكتب الرعاية الصحية بني وليد والمشرف على الورشة أيمن الهوادي لـ«بوابة الوسط»، أن الورشة ناقشت عدة أوراق بحثية ضمت محاور رئيسية تتعلق بآثار الجائحة من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

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