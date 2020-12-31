ورشة عمل حول الآثار السلبية وطرق مواجهة «كورونا» في بني وليد

عميد بني وليد خلال مشاركته في ورشة العمل حول الآثار السلبية وطرق مواجهة «كورونا». (الإنترنت)

أقيم بكلية التقنية الإلكترونية في بني وليد، اليوم الخميس، ورشة عمل حول «الآثار السلبية لجائحة كورنا وطرق مواجهتها»، برعاية المجلس البلدي بني وليد.

وأوضح مدير مكتب الرعاية الصحية بني وليد والمشرف على الورشة أيمن الهوادي لـ«بوابة الوسط» أن الورشة ناقشت عدة أوراق بحثية ضمت محاور رئيسية تتعلق بآثار الجائحة من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف الهوادي أن الورشة شهدت حضورا ومشاركة عدد من الأطباء والإخصائيين والخبراء من المركز الوطني للأمراض السارية ومكتب الرعاية الصحية بني وليد، إضافة إلى عميد وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الأطباء وأساتذة الجامعة والمهتمين بالبلدية.

ورشة العمل حول الآثار السلبية وطرق مواجهة «كورونا» في بني وليد. (الإنترنت)

ورشة العمل حول الآثار السلبية وطرق مواجهة «كورونا» في بني وليد. (الإنترنت)

ورشة العمل حول الآثار السلبية وطرق مواجهة «كورونا» في بني وليد. (الإنترنت)

ورشة العمل حول الآثار السلبية وطرق مواجهة «كورونا» في بني وليد. (الإنترنت)

ورشة العمل حول الآثار السلبية وطرق مواجهة «كورونا» في بني وليد. (الإنترنت)