كونتي: العملية العسكرية في ليبيا لا تزال هشة لكن إيطاليا لن تتراجع عن وحدتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 10:25 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن «العملية العسكرية في ليبيا لا تزال هشة» لكن روما متمسكة بالحفاظ على وحدتها واعتبار ذلك هدفًا «لن تتراجع عنه»، مؤكدًا أن «الأزمة الليبية كانت دائمًا محور اهتماماتنا وسياستنا الخارجية»، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأضاف كونتي في المؤتمر الصحفي التقليدي الذي يعقده كل نهاية عام، اليوم الأربعاء، «لم نتخلَ أبدًا عن اهتمامنا المستمر بهذا الملف (ليبيا) وبهدف تحقيق الاستقرار في البلاد من خلال تجاوز المنطق العسكري ووقف التدخل الخارجي، في سياق مقررات مؤتمر برلين».

وقال كونتي: «إن العملية العسكرية في ليبيا لا تزال هشة، لكن إيطاليا لن تتراجع أبدًا عن هدف إحلال ليبيا موحدة، مستقلة وتتمتع بحكم ذاتي بعيدًا عن أي تدخل خارجي»، موضحًا أن روما ستعمل «في إطار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي» لتحقيق هذه الغاية.

وذكر رئيس الوزراء الإيطالي أنه «في سياق محادثة هاتفية طويلة مع (الرئيس الأميركي المنتخب جو) بايدن، ذكَّرت بالفعل بأهمية منطقة المتوسط ​​وبتجديد الاهتمام بالملف الليبي»، وفق ما نقلته «آكي».

وأشار كونتي إلى أن «إيطاليا تقف في الصف الأول للعمل باستمرار مع كل ما يتيحه نظامنا، مع الوزير دي مايو والمخابرات، وهو عمل شوهدت ثماره الواضحة في عملية تحرير الصيادين»، الصقليين الذين كانوا محتجزين في بنغازي.

وخلص رئيس الحكومة الإيطالية في حديثه للصحفيين إلى القول: «إن المشاكل لا يتم حلها بالهجوم العسكري مطلقًا، بل هناك مجال للحوار دائمًا»، ما يبدو كرد على ما يتردد من احتمال عودة التصعيد الميداني في ليبيا مرة أخرى.

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