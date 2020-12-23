كونتي يكشف عن شرط زيارته إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 10:42 مساء
لقاء المشير خليفة حفتر ورئيس الوزراء الإيطالي. الخميس 17 ديسمبر 2020. (القيادة العامة)

كشف رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن شرط زيارته إلى مدينة بنغازي ولقاء القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، موضحا أنه «لم يكن سوى رؤية مرسوم التحرير» الخاص بإطلاق الصيادين الصقليين «موقعا أمام» عينيه.

وزار كونتي مدينة بنغازي والتقى المشير خليفة حفتر، وأعلن عقب اللقاء إطلاق الصيادين الصقليين الذين كانت تحتجزهم القوات البحرية التابعة للقيادة العامة منذ مطلع ديسمبر الماضي على خلفية الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

- دي مايو: حفتر طلب إطلاق 4 ليبيين مقابل الإفراج عن «الصيادين الصقليين»
- بعد لقاء المشير حفتر وكونتي.. إيطاليا تعلن إطلاق الصيادين المحتجزين في بنغازي
- المشير حفتر يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي في بنغازي

وقال كونتي في تصريح حول إطلاق الصيادين نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الأربعاء، إنه «كانت لدينا دائمًا قناة حوار مباشرة مع حفتر. استقبلت حفتر بعد الهجوم العسكري في يناير الماضي، واستقبلته عدة مرات في الماضي في مقر الحكومة بروما، قصر (كيجي)».

وأوضح أنه «لطالما كانت لدينا قناة للحوار، وعندما ظهرت إمكانية توقيع مرسوم الإفراج عن الرهائن من خلال القيام بزيارة، استقللت الطائرة إلى هناك دون التفكير بالأمر»، مختتما تصريحه بالقول «فلنترك الجدل جانبًا. لم أقبل أي شرط سوى الذهاب إلى هناك ومشاهدة مرسوم التحرير موقعاً أمام عيني».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيلوسي: أريد سحب ترامب من شعره ويديه الصغيرتين خارج البيت الأبيض
دولى
الحكومة المصرية تشدد الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا».. وتلغي احتفالات رأس ...
دولى
نابولي يفوز بالاستئناف على قرار تخسيره أمام يوفنتوس
رياضة عالمية
السلطات الروسية: رصدنا 1424 سلالة لفيروس «كورونا»
دولى
بعد فوز «شباب الفرسان» على الجزائر.. تعرف على ترتيب المنتخبات في بطولة شمال ...
رياضة محلية
ضبط سارق شقيقته في طرابلس: سطا على 43 ألف دولار ومشغولات ذهبية
ليبيا
القبلاوي: اتفاق مع مالطا على منح تأشيرات «شنغن» للمواطنين الليبيين نهاية يناير ...
ليبيا
طرابلس تستضيف المؤتمر الرابع لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية
ليبيا
برلسكوني: إطلاق 18 صيادا من إيطاليا جاء بعد مكالمة بوتين حفتر
ليبيا
شلقم: التحقيق الأميركي الجديد بقضية لوكربي لا يفتح الملف المغلق
ليبيا
واشنطن تتهم عنصرا سابقا في الاستخبارات الليبية بالمشاركة في اعتداء لوكربي في ...
ليبيا
«فرانس برس»: أشجار وزينة عيد الميلاد للبيع في السعودية في مشهد غير مألوف
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا هو الإفطار المثالي لمرضى السكري